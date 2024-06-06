مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: إدارة بايدن حذرت إسرائيل من فكرة حرب محدودة بلبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 07:29 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وكالة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالت إن إدارة بايدن حذرت إسرائيل بالأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة بلبنان، وقلق متزايد في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول.

كما أفادت القناة بأن أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالت إن منع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله هدف رئيسي لإدارة بايدن من أجل وقف الحرب في غزة، وإدارة بايدن ترى أنه من المستحيل استعادة الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية دون وقف إطلاق النار في غزة، وأبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن حربا محدودة في لبنان هي خيار واقعي لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.