البرديسى: القيادة السياسية والدبلوماسية على أرضية واحدة لتحقيق التسوية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 07:29 مساءً - قال طارق البرديسى الخبير فى العلاقات الدولية، إن جهود مصر المستمرة فى دعم القضية الفلسطينية نتيجة أن القيادة السياسية والمؤسسات الدولة والدبلوماسية على أرضية واحدة وعلى قلب رجل واحد، فيما يتعلق بضرورة حل هذه المشكلة وتحقيق التسوية داخل غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية، "إكسترا نيوز"، الخميس، أن الرئيس السيسى أكد مرارًا وتكرارًا رؤية مصر المتكاملة لأزمة القضية الفلسطينية من خلال مسارات وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات والتسوية الشاملة، وليست التصفية التى لا يمكن السماح بها تحت أى ظرف.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن مصر تُفشل المخططات الجهنمية بإصرارها على التمسك بقواعد القانون الدولى، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفضح إسرائيل أمام العالم أنها هى من تُغلق المعبر.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.