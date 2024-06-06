أستاذ علوم سياسية: تحرك مصر فى أزمة غزة شامل ومدروس ومخطط له بصورة جيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 08:26 مساءً - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن جهود مصر الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة مستمرة للوصول إلى مفاوضات من جانب والعمل على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من معبر كرم أبو سالم فى جانب آخر لحين الاتفاق على آلية الدخول من معبر رفح.

وأشار طارق فهمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامى جابر القرموطى، على قناة سى بى سى، إلى أن حركة حماس أبدت تجاوبا أولى على المقترح الاخير والقاهرة تراقب ما يجرى الان فى الداخل الإسرائيلى وفى حالة عدم استقرار من الائتلاف الحاكم وفى تهديدات بين الأحزاب المكونة للحكومة بالخروج من الحكومة، وفى صوت آخر يدعوا للانخراط فى المفاوضات واتمام الصفقة.

وأكد طارق فهمى، أن مصر لها جهد فى دعوة الفصائل الفلسطينية والمشاركة فى الحوار ومصر تضع الأمور فى إطارها بالنسبة للترتيبات الفلسطينية، قائلا: "عين القاهرة على كل التطورات والمسارات وتحرك مصر شامل ومدروس ومخطط له بصورة جيدة ومتابعة دقيقة"، مشددا على أن مصر تقدم رؤية شاملة والجميع يتحدث عن اجراءات منقوصة ومؤقتة ولكن مصر لها رؤية شاملة.