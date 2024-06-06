نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأنفاق تكشف حقيقة تعطل السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بخطوط المترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الهيئة القومية للأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص توقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة وذلك بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة يتم تخفيض سرعة القطارات من 80 كم فى الساعة إلى 60 كم في الساعة وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق، بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والمهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا مؤكدين على أنه يجب الرجوع إلى المركز الإعلامي للهيئة وشركة تشغيل مترو الأنفاق للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.