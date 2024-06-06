نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن داود يتعاقد مع قناة النهار لتقديم برنامج "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الإعلامي محسن داود، مع قناة النهار الفضائية لتقديم برنامج حق عرب المتخصص في المصالحات العرفية والقضاء على ظاهرة الثأر بين العائلات بالريف والصعيد، بحيث يقوم البرنامج كافة مراسم الصلح بين العائلات المتخاصمة منذ بداية الخلاف أو وقوع المشكلة.

ومن المقرر أن يعرض البرنامج، أسبوعيا على شاشة النهار، كل يوم ثلاثاء في العاشرة صباحا، على أن تبدأ أولى الحلقات يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة تحرير الصحفية عبير صلاح، والصحفي وليد سلام رئيس تحرير تنفيذي.

يشار إلى برنامج حق عرب، كان يقدم على عدد من الفضائيات المصرية منذ عام 2014 منها قناة القاهرة، قناة LTC، قناة العاصمة، قناة الحدث اليوم.

والبرنامج متخصص في المصالحات العرفية بين العائلات التي بينها ثأر، وهو لا يعتمد على تصوير جلسة الصلح فقط بين العائلتين، لكنه يقوم بكافة مراسم الصلح منذ البداية حتى النهاية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والأمنية، ثم يتم توثيق ذلك بالصوت والصورة وعرضه خلال حلقات البرنامج.

ويهدف البرنامج في الحد من قضايا الثأر في قرى الريف والصعيد، وإنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات، بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكذلك رجال الأمن بوزارة الداخلية، ورجال التحيكم العرفي.

ومن النجاحات التي حققها البرنامج خلال السنوات الماضية، تقديم مبادرة الصلح بين قبيلتي الدابودية والهلايلة في النوبة بأسوان، ونجح في لم الشمل بينهما، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والأمنية.