مصرع 7 على الأقل إثر سقوط حافلة تقل أطفال بنهر العاصى بإدلب السورية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً -

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب وفقد آخرون، إثر سقوط حافلة تقل أطفالا فى نهر العاصى قرب بلدة دركوش فى ريف إدلب الغربى شمال غربى سوريا.

وقال الدفاع المدنى السورى، إن الحادث أدى إلى مصرع 7 أشخاص من بينهم أطفال، وإصابة 20 أغلبهم من الأطفال أيضا، فى حصيلة غير نهائية.