شاهد غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً - استعرضت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيسبوك مشاهد لغرفة ملابس اللاعبين، قبل مواجهة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء الخميس في تصفيات كأس العالم.

توافد الآلاف من جماهير منتخب مصر على استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم.

يواجه منتخب مصر في العاشرة مساء اليوم الخميس، نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.