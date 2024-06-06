طارق فهمى: القاهرة تتحرك فى مسارات متعددة لدعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القاهرة تتحرك في مسارات متعددة، فيما يخص القضية الفلسطينية، وجزء منها مرتبط بإعادة ترتيب الخيارات الفلسطينية وهذا يفسر دعوة القاهرة إلى عدد من الفصائل الفلسطينية لعقد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري، ومحاولة لترتيب الأجواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية اكسترا نيوز بالنسبة للاتصالات المصرية، مع القوى الفاعلى الفلسطينية، ليس فقط على مستوى حماس والجهاد، لكن سائر الفصائل الاخرى التي تمثل الدولة الفلسطينة بصورة كاملة، وهذا أيضًا يتماشي مع الطرح المصري المباشر في إجراء اتصالات على الجانبين.

وتابع: "سواء كان الجانب الاسرائيلي أو حركة حماس، لتنفيذ المقترحات التي طرحتها مصر منذ عدة أسابيع واستكملت بالطرح الأمريكي".