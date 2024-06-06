أمين الفتوى يجيب لـ "قناة الناس" هل يجوز للزوجة أداء الحج دون إذن زوجها؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً - أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل "هل يجوز للزوجة عمل حج أو عمرة بدون إذن زوجها؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج فتاوى الناس والمذاع على قناة "الناس"، "المفروض الزوج يعين زوجته على أداء الفرائض أو النوافل، لازم يعينها على طاعة الله ولو الزوج له وجه نظر فى الأمر، والموضوع مش عند يبقى لازم تطيعه، لكن لو فى تعنت فى استخدام الحق يبقى يحق لها إنها تحج دون أن يوافق لها فى حال لو أنها أول حج يعنى حج الفريضة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.