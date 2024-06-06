أسامة السعيد: مصر أجرت اتصالات مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً - قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار إن التحالف "الهش" في حكومة إسرائيل يدرك تمامًا أن انتهاء هذه الحرب يعني بشكل واضح إطلاق حالة من المحاسبة الشعبية والرسمية من قبل المؤسسات الإسرائيلية والرأي العام الإسرائيلي في أداء هذه الحكومة خلال الأزمة الحالية.

أضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز: "من مصلحة هذا التحالف الحكومي إلا تنتهي الحرب، أما الموقف الأمريكي فأتصور أن الموقف بشكل واضح يحاول يبدي بعض الاشارات التي تكشف حالة من الغضب أو حالة من الاستياء من السلوك الإسرائيلى، لكن في المقابل اعتقد أن القرارت الأمريكية والمواقف الصلبة بدعم إسرائيل تعطي الاخيرة ضوء أخضر في الاستمرار بهذا السيناريو التصاعدي.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.