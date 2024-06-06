أحمد فايق: الثانوية العامة مرحلة فى حياتنا علينا الاجتهاد والنتيجة على ربنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً - أكد الإعلامي أحمد فايق أن سلسلة حالات برنامج "مصر تستطيع" المهتمة بامتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مراجعة امتحانات الثانوية العامة عن طريق مسابقة، قائلا: "نتعلم مع أولادنا وفي بيوتنا أولاد طلاب في الثانوية العامة".

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الثانوية العامة هي مرحلة في حياتنا وعلينا الاجتهاد وبذل المجهود والتعب ولكن بدون الخوف، موجها رسالة إلى طلاب الثانوية: "طالما أنت اجتهدت بلاش تخاف والنتيجة بتاعت ربنا وربنا يختار الأصلح دائما".

وأشار أحمد فايق إلى أن حلقة اليوم مراجعة في مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة وأسئلة المسابقة هي موضوعة من مستشاري مادة التاريخ من وزارة التربية والتعليم.

ويحرص برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، والذي يقدمه الاعلامي أحمد فايق على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد الأساسية في شكل مسابقة بين عدة فرق.