أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يتعرض لضغوط من داخل الائتلاف الحاكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً - قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض إلى ضغوط من داخل مكونات الائتلاف لكن ليست بالصورة التي تروج لها وسائل الإعلام في إسرائيل، وربما تأتي ببعض التوجيهات غير الصحيحة.

أضاف فهمي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب شاس موقفه واضح منذ البداية إذ ينطلق من مقاربة دينية لأسر عائلات المحتجزين وله حضور في المسألة الخاصة بالمحتجزين وبالتالي فإن الحزب يتحدث عن منطق أيديولوجي بضرورة الإفراج عن الأرواح والمحتجزين بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن شاس له خطاب إعلامي مباشر كونه حزبا عريقا في الساحة السياسية الحزبية ولا يقارن بطبيعة الحال بالأحزاب اليمينية الأخرى لأن بعضها تشكل في السنوات الأخيرة.

وأكد أن حزب شاس له دلالات رمزية كبيرة وحضوره في المشهد بصرف النظر عن عدد تمثيله في الكنيست له حضور كبير في هذا الإطار ويمثل ضغطًا حقيقيا على نتنياهو إذا حاول أن يتنصل بطبيعة الحال من إتمام الصفقة أو حتى عدم التجاوب مع الطرح الراهن.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.