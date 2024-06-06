محمد الشناوي يعود إلى تشكيل المنتخب الوطني بعد غياب 136 يوماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 09:32 مساءً - عاد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى المشاركة مع المنتخب الوطني، بعد غياب 4 أشهر، بعدما قرر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، الاعتماد على الشناوي في حراسة المرمى أمام بوركينافاسو في المباراة التي تقام في العاشرة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

جاءت عودة الشناوي إلى تشكيل الفراعنة بعد غياب 4 أشهر أي ما يعادل 136 يوما، بالتحديد منذ 22 يناير 2024، وغاب حارس الأهلى الفترة الماضية، إثر تعرضه للإصابة بخلع في الكتف في يناير الماضي، خلال المشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2023.

مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الإفريقية، هي الأخيرة للشناوي مع منتخب مصر، وانتهت بالتعادل 2-2.

ويمتلك منتخب مصر تاريخا قويا في سجل مبارياته أمام بوركينا فاسو، حيث التقى المنتخبان في 7 مرات تمكن منتخب مصر من الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقان في مباراتين ولم يخسر المنتخب في تاريخه أمام بوركينا فاسو.

ولم يتذوق منتخب بوركينا فاسو طعم الانتصار من قبل على المنتخب المصري في المواجهات السابق، وكانت البداية في عام 1973، وبالتحديد في دورة الألعاب الأفريقية، وفاز الفراعنة حينها برباعية مقابل هدفين.