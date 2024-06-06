نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزيادة الاستثمارات.. "هيئة الدواء" تعقد عدة لقاءات مع شركات محلية ودولية خلال المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر صحة إفريقيا 2024 Africa Excon مع كل من سفير جنوب إفريقيا وكبير المديرين التنفيذيين بشركة أسبن؛ لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا في مجال التصنيع الدوائي، وتوطين منتجات جنوب إفريقيا ممثلة في شركة أسبن في السوق المصري، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وقد بدأ ذلك بالتعاون والشراكة بين شركتي جيبتو فارما وأسبن، وأكد رئيس الهيئة أن الهدف الأساسي للهيئة هو توفير الدواء الآمن والفعال للمستهلك في مصر.

كما اجتمع أيضا مع ممثلين عن شركة استرازنيكا بهدف بحث سبل التعاون ومتابعة مستجدات توطين منتجات الشركة في مصر،، وزيادة الاستثمار في مصر، ورفع كفاءة الإنتاج، ومناقشة فرص توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لزيادة حجم التعاون في سوق الدواء في إفريقيا، وتوفير برامج تدريبية للصيادلة في مصر لتطوير التكنولوجيا الصحية، ومناقشة ملف التصدير لإفريقيا، وأكدت الشركة اهتمامها بالتصدير وتوجهها للإسراع في ملف التصدير لدول إفريقيا.

كما أكد رئيس الهيئة أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول الإفريقية؛ وذلك نتيجة لحصول مصر ممثلة في هيئة الدواء على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات؛ مما يجعل الدول الإفريقية تعتمد على مصر في المستحضرات الحيوية واللقاحات.

كما اجتمع رئيس الهيئة مع نائب وزير الصحة الأنجولي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وفتح أسواق جديدة للصادرات الدوائية المصرية في القارة الإفريقية، وجاء ذلك بحضور أحد ممثلي قطاع الصناعة المصريين، وقد أعرب رئيس الهيئة عن ثقته في جودة المستحضرات الطبية المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وتم مناقشة بحث فرص توقيع مذكرة تفاهم مع الجهة المناظرة بأنجولا لتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية المصرية، وتوطين المنتجات المصرية في أنجولا.

وشمل اليوم الأخير من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث زيارة وفد جمهورية زيمبابوي، برئاسة وزير صحة زيمبابوي، لعدد من شركات الصناعة الوطنية الرائدة في مجال صناعة المستحضرات الطبية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة علي توفير المستحضرات الطبية وإتاحتها داخل القارة الافريقية، وسعي الهيئة المستمر للتعاون مع كافة الجهات لتشجيع الاستثمار في مصر، وتبادل الخبرات وتوفير المستحضرات الطبية داخل القارة الإفريقية.