الأولمبية المصرية: كل الاتحادات مستعدة للفوز بميداليات أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، إن كل الاتحادات على استعداد تام للفوز بميداليات في أولمبياد باريس.

أضاف العريان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أن الأبطال المصريين يستهدفون تحقيق أرقام قياسية لمصر في أولمبياد باريس بتحقيق أكبر قدر من الميداليات على هامش البطولة.

وتابع شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: "لدينا 150 لاعب ولاعبة للألعاب الفردية والجماعية، ومن ينافس على ميداليات 12 و13 لاعب، ونحن نراهن على رفع الأثقال ومنتخب السلاح والرماية والتايكوندو كثيرا في البطولة".

وأشار، إلى أن بطولة باريس صعبة جدا، وهناك 10 دولة تتنافس، لكن مصر تشهد تطورا كبيرا في الألعاب الأولمبية خلال الفترة الراهنة.