بعد مرور 15 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على بوركينا فاسو بثنائية نظيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 11:26 مساءً - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام بوركينا فاسو المقامة حاليا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والنتيجة تشير إلى بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما محمود حسن تريزييجيه فى الدقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء.

نجح تريزيجيه فى افتتاح التسجيل فى الدقيقة 4 من رأسية قوية سكنت شباك الضيوف ، وأهدر إمام عاشور هدفا محققا فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، مستغلا كرة طولية من محمد صلاح ليراوغ المدافعين وينفرد بالحارس ويضعها بغرابة شديدة خارج الملعب، قبل أن يسجل تريزيجيه الهدف الثانى فى الدقيقة 8 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس بوركينا فاسو.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هاني و محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل ومحمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا ومصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

وضم تشكيل بوركينا فاسو ، في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، خط الدفاع: إيدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - ستيف ياجو - محمد ويدراوجو، خط الوسط: أوسيني بودا - ساتشا بانسي - بلاتي توريه نجم نادي بيراميدز - جوستافو سانجاري، الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري.

يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.