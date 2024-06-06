إعلام اتحاد الكرة: تحقيق الفوز على بوركينا فاسو يقربنا من كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 11:26 مساءً - أكد محمد عراقي مدير إدارة الاعلام باتحاد الكرة، أن الإقبال الجماهيري متزايد على استاد القاهرة مع قرب انطلاق مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، موضحا أن الجمهور له عامل كبير والضغط على المنافس خاصة وأن المنتخب الوطني ينافس على بطاقة الصعود.

وأوضح محمد عراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي ام سي، أنه حال فوز منتخب مصر على بوركينا سيحقق ثلاث نقاط غالية تقربه من الصعود لكأس العالم، مشيرا إلى أن هناك مباراة أخرى قوية أمام غينيا على أرض منتخب غينيا يوم الاثنين المقبل.

وعن حارس المنتخب الأساسي، قال محمد عراقي، إن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي للمنتخب الوطني ومصطفى شوبير شارك وتألق الفترة الماضية ولكن الشناوي هو الحارس الأساسي وظهر في التدريبات والتسخين بشكل جيد، كما أشار إلى أن موقع تمركز تريزيجيه مختلف في مباراة اليوم ومحمد صلاح يقود الفريق.