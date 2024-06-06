دبلوماسى سابق لـ القناة الأولى: حماس تدرك أهمية مقترحات الهدنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 يونيو 2024 11:26 مساءً - يرى السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حركة حماس تدرك تماما أن مقترحات الهدنة التي بذلت فيها كل الأطراف جهودها، لابد أن تحظى برضى وقبول.

أضاف حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "قبول حركة حماس للمقترح يفتح المجال لنهاية هذا المشهد المأسوي، وخروج نحو الأفق الذي يتمناه الجميع".

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "المشهد الحالي في قطاع غزة، يؤكد على الجريمة متعددة الجوانب التي شملت المرافق وقطاعات خدمية وأيضا ما لا يمكن تعويضه من البشر".

وأشار، إلى أن الدبلوماسية المصرية بأدواتها الفاعلة وجهود كل الجهات الوطنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ودبلوماسية القمة، تعمد يد بيد حتى يتم التوافق على إقرار هدنة، وقال: "أتمنى أن الفترة المقبلة تشمل وفاقا وطنيا فلسطينيا".