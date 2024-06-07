نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 192 لجنة جاهزة لإستقبال 87264 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الجيزة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن لجان تعليم الجيزة استعدت لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، وأنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات (الأمن والصحة والتموين والكهرباء)، والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2024.

حيث تنطلق يوم الإثنين القادم الموافق 10 يونيو 2024 امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.

وذلك في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالاستعدادات اللازمة للامتحانات، وبناءً على تعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على منع دخول الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية.

كما أكد سلومة، على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا.

هذا ويؤدي (87264) طالبا وطالبة الامتحانات بواقع (192) لجنة على مستوى محافظة الجيزة.

وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحان.

وأكد سلومة بأنه تم توفير عدد 48 استراحة منها 25 استراحة للرجال و23 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش، ومنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولًا بأول.

كما أكد سلومة، على مديري عموم الإدارات التعليمية التنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والقرى والمراكز بإزالة أي معوقات خارج أسوار اللجان.

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