مسؤول بمدينة الإنتاج الإعلامي: أرشيف جريدة مصر السينمائية يتخطى 500 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 12:32 صباحاً - علق المهندس محمد فؤاد، رئيس القطاع الهندسي بأستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، على مشروع الهيئة العامة للاستعلامات لرقمنة أرشيف جريدة مصر السينمائية، وقال: "تؤرخ لحقبة تاريخية لعلاقات مصر مع محيطها العربي والدولي".

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "الشرائط كانت تأتي إلينا في حالة صعبة جدا، ونعمل على ترميم السجل التاريخي الذي لا يقدر بثمن بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات".

وتابع: "قمنا بترميم عدد كبير من الأشرطة السينمائية، ولدينا أكثر من 500 ساعة من المواد المصورة في جريدة مصر السينمائية، ونحن نعمل بحب في هذا المشروع".

وأشار، إلى أن جريدة مصر السينمائية مملوكة لهيئة الاستعلامات، وقال: "العمل استغرق في جريدة مصر السينمائية حوالي ثلاث سنوات".