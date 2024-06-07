رئيس حزب الشعب الديمقراطي: المصالحة الفلسطينية تقطع الطريق على حكومة الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 12:32 صباحاً - قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مصر لن تتنصل من قضيتها المركزية ومصر تقوم بجهود مكوكية وتؤدى دور الشريك الأساسي لحل مشكلة القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر لا تسعى لوقف إطلاق النار فى غزة فقط ولكن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 5 يونيو.

وأكد خالد فؤاد، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة دي إم سي، أن حكومة الاحتلال في أزمة داخلية مع أسر المحتجزين والخصوم السياسيين لنتنياهو الطامحين إلى السلطة، بالإضافة إلى أعضاء في السلطة نفسهم يهددون بإسقاط الحكومة، فضلا عن المشاكل التي تعاني منها مع أمريكا.

وأشار خالد فؤاد إلى أن مصر الدولة لوحيدة التي تسعى للمصالحة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس، والمبادرة المصرية نصت على هذا، مؤكدا أن المصالحة تقطع الطريق على حكومة الاحتلال التي تقرر مع من تتحدث حينما تخاطب الشعب الفلسطيني، والمصالحة ستغلق الباب أمام المراوغة الإسرائيلية التي تحاول تسويف الأمر، ومصر الراعي الأساسي والحامي للقضية الفلسطينية.