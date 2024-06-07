عميد علوم جنوب الوادي: لا تتركوا زجاجات العطور داخل السيارة حتى لا تنفجر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 12:32 صباحاً - حذر خالد بن الوليد، عميد كلية علوم جامعة جنوب الوادي، من ترك عبوات العطور أو أي عبوات بها غازات مضغوطة في السيارات خلال ارتفاع درجات الحرارة، حتى لا تنفجر السيارات.

أضاف بن الوليد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "المواد التي تحملها تلك الزجاجات، قد تشتعل في درجات الحرارة المرتفعة، وقد تؤدي إلى انفجار السيارة بالكامل لاحتوائها على وقود".

وكانت قد تفحمت سيارة بالكامل جراء انفجار زجاجة عطر داخلها بالمملكة العربية السعودية، وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.