نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة جاهزة لعيد الأضحى.. تجهيز المساجد والساحات للصلاة والذبح بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت محافظة الجيزة، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.

حيث قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك والبالغ عددها ٢١ مجزرا حطومياص، ومجزرين خاصين.

حيث أنهت مديرية الطب البيطري بالجيزة، كافة التجهيزات بالكامل لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعماله اللازمة مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

كما قررت محافظة الجيزة، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما تنعقد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، لتلقي والتعامل الفوري مع بلاغات وشكاوى المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

بينما تكثف هيئة النظافة والتجميل والمراكز والمدن والاحياء، من نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما سيتم التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة ومواجهة اي ممارسات خاطئة للسائقين أو أي استغلال للمواطنين.

كما تقوم مديرية تموين الجيزة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وذلك للمرور علي كافة المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحي.

كما رفعت مديرية الصحة بالجيزة وهيئة الإسعاف، درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال ونقل أي حالات مرضية طارئة إلى المستشفيات لتلقي العلاج وتواجد النوبتجيات والأطباء وفرق التمريض خلال إجازة العيد.

كما سيتم التصدي بكل حسم للتعديات علي الأرضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وعمل دوريات علي مدار اليوم لمنع أي حالات تعدي وإزالتها بالمهد.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المرور على كافة المعديات والعائمات التي تستخدم في التنقل والتنزه بالنيل والمجاري المائية بالمحافظة للتأكد من سلامتها حفاظًا على أرواح المواطنين.

فيما تقوم مديرية الأوقاف بالجيزة، بتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد وتخصيص مصليات للسيدات وآخرى للرجال والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة بمحيطهم.

بينما توفر مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عددًا من الشباب لتسهيل وتنظيم تواجد المصلين بالساحات الكبيرة وفتح مراكز الشباب والأندية والملاعب لاستقبال الشباب.

وأيضا كلف محافظ الجيزة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمرور علي دور الأيتام والرعاية وكبار السن وتوزيع الهدايا.

وآخيرا التنسيق الكامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور لحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.