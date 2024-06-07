نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز المهام أمام وزير التضامن الاجتماعي الجديد |تقرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات بعدما قبل استقالة حكومته.

وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول من سيتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في التشكيل الحكومي الجديد في مصر.

ويتحمل وزير التضامن الاجتماعي مجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.

وتستعرض "دوت الخليج" أهم هذه المهام:

١. وضع السياسات الاجتماعية: صياغة وتطوير السياسات العامة المتعلقة بالتضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي.



٢. تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية: الإشراف على تنفيذ البرامج والخدمات التي تستهدف الفئات الهشة والمحتاجة مثل الأطفال الأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة.



٣. التنمية المجتمعية: دعم مشروعات التنمية المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة.



٤. التأمينات الاجتماعية: إدارة وتنظيم برامج التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.



٥. مكافحة الفقر: تنفيذ وتنسيق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتوفير الدعم المالي للأسر المحتاجة.



٦. حماية الطفل والأسرة: وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.



٧. التعاون مع المنظمات غير الحكومة: التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم والخدمات الاجتماعية.



٨. الرقابة والإشراف: الإشراف على المؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية لضمان التزامها بالمعايير والقوانين.



٩. التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من خدمات الوزارة لتحسين فرصهم في الحصول على عمل والمشاركة في المجتمع.

وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعي جهة رئيسية في تنفيذ السياسات الاجتماعية والتنموية وتعمل بالتنسيق مع باقي الوزارات والمؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.