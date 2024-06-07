نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمعرض الصناعات الدفاعية البلغاري "Hemus 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر أنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على المشاركة في مختلف المعارض الدولية والمحلية لعرض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالجهات التابعة للوزارة والإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع؛ تشارك وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "Hemus 2024" الدولي لمعدات وخدمات الدفاع المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024 بمدينة بلوفديف ببلغاريا.

أوضح "بكر" أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض "Hemus 2024" بجناح يضم العديد من المنتجات العسكرية لعدد من شركاتها التابعة مثل (الصلب المدرع بسُمكات مختلفة، الذخيرة بأنواعها، خراطيش الصيد، نموذج "ماكيت" للمركبة المدرعة "سينا 200"، المقذوفات والقنابل)، مشيرًا أن السيد/ رومن غيورغييف راديف Румен Георгиев Радев‏ رئيس جمهورية بلغاريا قام بأفتتاح فاعليات المعرض حيث قام بتفقد جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض وكان في استقبال سيادته الوفد الممثل للوزارة والذي يضم كل من الدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والمهندس/ محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) والمهندس/ وليد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) والمهندس/ أحمد سيف نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع ٣٠٠ الحربي) والسيدة/ يارة ماهر بقطاعات التسويق والمبيعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقد ثمّن السيد الرئيس البلغاري المشاركة المتميزة لوزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، مشيدًا بالمساعي المتعلقة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البلغارية مثل “TBS” و“VMZ” في العديد من المجالات التصنيعية، معربًا عن تقديره لقيام مصر باختيار بلغاريا لتكون أول دولة أوروبية يشارك على أرضها قطاع الإنتاج الحربي المصري في معرض عسكري متخصص، مُبديًا سعادته بهذه المشاركة المهمة وغير المسبوقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي إلى قيام عدد من السادة السفراء بزيارة جناح الوزارة بالمعرض وهم السيد/ نادر سعد سفير مصر ببلغاريا والسيد/ Željko Jović سفير دولة صربيا ببلغاريا والسيد/ Haxhi Bajraktari سفير دولة كوسوفو ببلغاريا، والذين أشادوا بما قاموا بالإطلاع عليه من منتجات بالجناح والتي تتميز بالجودة وتعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور في صناعاتها العسكرية.

ونوّه "بكر" إلى أن معرض "HEMUS" الدولي للدفاع والأمن بدأ تنظيمـه عام 1995، ويمثل تجمعـًا دوليـًا لتبادل الرؤى والخبرات فـي مجالات الدفاع والتسليح المختلفة (البرية - البحرية - الجوية) لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، لافتًا إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في الدورة السادسة عشر من المعرض تعد الأولى من نوعها وتعكس حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في المعارض المتخصصة بمجال إنتاج الصناعات الدفاعية بأوروبا، وتسعى الوزارة من خلال المشاركة به إلى عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية.

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى على الإطلاق التى تشارك فيها مصر فى إحدى المعارض المتخصصة بمعدات التسليح فى القارة الأوروبية، كما تعد جمهورية مصر العربية هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة المشاركة بجناح فى معرض "HEMUS" للصناعات العسكرية من بين عدد (٣٢) دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين وإيطاليا وتركيا والتشيك والدنمارك وفرنسا، وتشارك بالمعرض عدد (١٤٠) شركة عالمية تمثل هذه الدول.