رسميًا موعد عيد الأضحى 2024 في مصر.. موعده في السعودية والعالم الإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة - رسمياً موعد عيد الأضحى 2024 في مصر.. موعده في السعودية والعالم الإسلامي

عيد الأضحى 2024: موعده في مصر والسعودية والعالم الإسلامي.. أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا أن غرة شهر ذي الحجة 1445 هـ ستكون اليوم الجمعة 7 يونيو 2024،ويكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو،ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو.

وجاء ذلك بعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس 6 يونيو،حيث أكدت دار الإفتاء أن رؤية الهلال قد ثبتت.

وتتوافق هذه الإجازة مع إجازة عيد الفطر المبارك،حيث سيحصل الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص والطلاب والعمال على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 9 أيام،من الجمعة 14 يونيو إلى السبت 22 يونيو.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 كالآتي:

الجمعة 14 يونيو: عطلة أسبوعية

السبت 15 يونيو: وقفة عرفات وترحيل يوم العطلة الأسبوعية إلى الخميس 20 يونيو

الأحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

الإثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى

الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى

الخميس 20 يونيو: عطلة أسبوعية بدلًا من يوم السبت الذي يوافق وقفة عرفات

الجمعة 21 يونيو: عطلة أسبوعية

السبت 22 يونيو: عطلة أسبوعية

وتختلف إجازة عيد الأضحى في بعض الدول الإسلامية الأخرى،حيث إن بعض الدول تبدأ إجازتها يوم الاثنين 17 يونيو،بينما تبدأ دول أخرى إجازتها يوم الثلاثاء 18 يونيو.

وترجع هذه الاختلافات إلى اختلاف طرق تحري رؤية الهلال في كل دولة.

موعد عيد الأضحى في الدول الإسلامية

موعد عيد الأضحى في بعض الدول الإسلامية الأخرى:

السعودية: الأحد 16 يونيو

الإمارات العربية المتحدة: الأحد 16 يونيو

الكويت: الأحد 16 يونيو

قطر: الأحد 16 يونيو

البحرين: الأحد 16 يونيو

عمان: الأحد 16 يونيو

الأردن: الأحد 16 يونيو

لبنان: الأحد 16 يونيو

سوريا: الأحد 16 يونيو

المغرب: الأحد 16 يونيو

تونس: الأحد 16 يونيو

الجزائر: الأحد 16 يونيو

مصر: الأحد 16 يونيو

السودان: الأحد 16 يونيو

ليبيا: الأحد 16 يونيو

الصومال: الأحد 16 يونيو

جيبوتي: الأحد 16 يونيو

اليمن: الأحد 16 يونيو

إندونيسيا: الاثنين 17 يونيو

ماليزيا: الاثنين 17 يونيو

بروناي: الاثنين 17 يونيو

بنغلادش: الاثنين 17 يونيو

باكستان: الاثنين 17 يونيو

إيران: الاثنين 17 يونيو

المغرب: الاثنين 17 يونيو

غانا: الاثنين 17 يونيو

وبهذه المناسبة، نتمنى لجميع المسلمين عيدًا مباركًا مليئًا بالخير والبركة.