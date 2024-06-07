الأرصاد: موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة.. وانخفاض 4 درجات فى هذا التوقيت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 02:26 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار حدة الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وتؤثر على كافة أنحاء الجمهورية .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع يومى الأحد والاثنين، انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3: 4) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 31.