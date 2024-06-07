رئيس بعثة الحج الرسمي: وصول آخر أفواج القرعة للمدينة المنورة .. واستمرار التفويج لمكة المكرمة(صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 02:26 مساءً -

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية اليوم الجمعة، وصول آخر فوج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، بواقع 397 حاجا، مشيرا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد استمرار بعثة القرعة في تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لافتا إلى أنه تم اليوم تفويج نحو 900 حاج، وتسكينهم بفنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف، فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وفيما يتعلق بآلية تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، أوضح أن أعضاء غرفة عمليات البعثة بالمدينة المنورة، يقومون باعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة الحجيج، ثم القيام بإعلانها للحجاج بفنادق اقامتهم قبل عملية التفويج ب48 ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

وتابع أن مسئولي منظومة نقل الحقائب بغرفة عمليات بعثة القرعة، يقومون بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم الليلة الماضية على عملية التفويج، والمرور على الغرف عقب صلاة الفجر لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها الى فنادق الحجاج بمكة المكرمة.

ولفت مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، إلى أنه تم التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، موضحا أن الحافلات مزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"، لتحديد المواقع الجغرافية؛ لضمان التزام سائقي الحافلات بخطوط السير.

وأكد أنه بمجرد وصول الحجاج إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة، يقوم أعضاء بعثة القرعة بتوزيع الوجبة الجافة الثانين عليهم؛ حيث سبق وأن تسلم الحجاج وجبة بالمدينة المنورة، والتي تحتوي على مواد غذائية تحتوي على جميع العناصر التى يحتاجها الحاج خلال تأديته للمناسك.