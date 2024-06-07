كرم جبر متضامنا مع قصواء الخلالي: ندعم حق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 02:26 مساءً - أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي وكل زميل إعلامى ضد أي استهداف من جانب جماعات الضغط الصهيونى فى الولايات المتحدة الأمريكية، التى تحاول إرهاب كل من يحاول كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلى.

وقال "جبر" في تصريحات خاص، إن المجلس الأعلى للإعلام يُدعم حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حق الصحفيين والإعلاميين في إبداء آرائهم وضمان عدم ملاحقتهم أو الترصد لهم، مشيرا إلى أن الإعلام الأمريكي الذي يتشدق بالحرية نراه كل يوم ينتهك حرية الإعلام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلامية قصواء الخلالي لعبت دورا مهما في الفترة الأخيرة في تناول عدد من القضايا المهمة والجريئة، فضلا عن مشاركتها فى كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.