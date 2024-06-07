“مسيرة عطاء”.. حفل تأبين الأستاذة الدكتورة فاطمة القليني

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أحمد جودة - القاهرة - انعقدت فعّاليات حفل تأبين الدكتورة فاطمة يوسف أحمد القليني أستاذ علم الاجتماع الإعلامي. ورئيس قسم علم الاجتماع الأسبق، ورئيس وحدة الاستوديو والإعلام والمستشار الإعلامي لراديو عين شمس، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات نظم قسم علم الاجتماع، برئاسة الأستاذة الدكتورة دينا مفيد. ووحدة الأستوديو والإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذة الدكتورة عالية أحمد عبدالعال.

حضر الحفل الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، والدكتورة وفاء إبراهيم عميد الكلية الأسبق، والدكتورة رقية حسين شلبي عميد الكلية السابق، وأسرة الفقيدة محمد سمير زاهر ورقية يوسف القليني، وصبحي مجدي الزاهد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل الكلية وخارجها وأ. د خلف الميرى الأستاذ بقسم التاريخ بالكلية وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين من بينهم الصحفي الأستاذ جلاء جاب الله رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والصحفي الأستاذ أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم، والأستاذ ماهر عبد العزيز رئيس شبكة إذاعات راديو النيل سابقًا.

بدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي بعنوان " فاطمة القلينى.. مسيرة عطاء" عرض من خلاله مسيرة عطائها خلال حياتها العلمية والعملية من إنتاج وحدة الأستويو والإعلام بالكلية.

واستهلت الاستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية بتقديم العزاء لأسرة الفقيدة مؤكدة على أن الأستاذة الدكتورة فاطمة القليني تعد علم من أعلام كلية البنات جامعة عين شمس ليس حسب، ولكن في المجال الإعلامي المصري، وكانت تتمتع بدماثة الخلق والقوة والقدرة على اتخاذ القرار وقد ظهر ذلك جليًا في كافة المناصب التي شغلتها.

وأكدت الأستاذة الدكتورة دينا مفيد رئيس مجلس قسم علم الاجتماع بالكلية أن الراحلة الأستاذة الدكتورة فاطمة يوسف القلينى كانت لها بصمات واضحة في كلية البنات جامعة عين شمس، من بينها انشاء وحدة الأستديو والإعلام "أستديو الأستاذة الدكتورة فاطمة القلينى حاليًا" كأول أستوديو في جامعة عين شمس واستخدامه كوحدة ذات طابع خاص لزيادة دخل الكلية، ودورها في تذليل الصعاب ومساندة القسم والكلية من الدعم المادي والمعنوي وجمع تبرعات من رجال الأعمال لخدمة طالبات الكلية، وغيرها من الإنجازات والمساهمات، كما كانت لها إنجازات ثرية عند تقلدها رئاسة قسم علم الاجتماع لمدة ٦ سنوات اعتمدت على الفكر الراجح والتخطيط المنظم.

وأكدت أ.د عالية أحمد عبد العال رئيس وحدة الإستوديو والإعلام بالكلية ومديره راديو عين شمس أنه من الصعب رثاء شخصية لن تتكرر مثل الأستاذة الدكتورة/ فاطمة القليني، مشيره إلى علاقتها القوية مع الراحلة والتي استمرت على مدار سنوات وأكدت أن أ.د فاطمة القلينى شخصية محبوبة من كل من يتعامل معها، وأنها تركت علم نافع وصدقة جارية وكافة تلاميذها الذين نهلوا من علمها دائما سيذكرونها حيث تتلمذ على يدها أساتذة هم اليوم في أماكن مرموقة، واختتمت كلمتها متمنيه الرحمة للفقيدة وأن يجعل مسيرتها المهنية والعلمية في ميزان حسناتها وأن يلهم أهلها وأسرتها الصبر.

كما أشار الأستاذ الدكتور حسن الخولى أستاذ علم الاجتماع بالكلية على أن لها يد بيضاء على الكثير من طلاب العلم في مجال الإعلام والاجتماع في جهات عدة فقد قامت بالإشراف والمناقشة على نحو أكثر من 200 رسالة ماجستير ودكتوراه بالعديد من أقسام الاجتماع والإعلام على مستوي الجامعات المصرية ومعهد البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية.

ثم أثني أبنها الاكبر محمد سمير زاهر وقال إنه يفتخر بكونه ابن الأستاذة الدكتورة/ فاطمة القلينى في كل مكان وقام بتقديم الشكر لجميع الحضور على تقديم مثل هذا الحفل تقديرها لها.

وقام كل من الحضور بإلقاء كلمة عن الفقيدة اتفقوا جميعا فيها على إنه ا كانت شخصية مليئة بالحب والود والعرفان وأطلق عليها الحضور بعض الألقاب منها أننا اليوم في حضرة "صاحبة المقام الرفيع.. فاطمة هانم القلينى " و"الهادئة البرنسيسة " و"الكرم كله " و"بطوطة".

وأكدوا على أن أ. د. فاطمة القلينى كانت لا تتأخر في تقديم يد العون والمساعدة لأي جهة أو شخص وتجلى هذا اليوم في حفل تأبينها حيث أرثياها محبيها بكلمات مؤثرة عرفان لها وتخليدا لذكراها.

وفي ختام حفل التأبين تم إهداء درع تكريم مقدم من قسم علم الاجتماع ودرع من أسرة وحدة الاستوديو والإعلام لأسرة الراحلة الأستاذة الدكتورة فاطمة يوسف القلينى، وتم التقاط بعض الصور التذكارية.

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