القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عدد من المدن بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 03:32 مساءً - قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن مخيم العين بمدينة نابلس شهد مداهمة أكثر من 15 آلية، حيث داهمت المنازل، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسمع دوي انفجارات بين الحين والآخر، إذ زرعت المقاومة عبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار داخل المخيم، لذلك أعطبت عدة آليات.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المخيم، وبعد ساعة من هذا الاقتحام انسحبت قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات بين صفوف المواطنين، ولكن فقط هناك إصابة واحدة.