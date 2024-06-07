نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتبه.. تعليمات ومحظورات من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشادي تحت عنوان "تعليمنا مستقبلنا" حول التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

ويتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من اجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان والتي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

وجاءت التعليمات كالأتي:

١- تفتيش دقيق بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان

٢-ممنوع أجهزة الإرسال أو الاستقبال

٣- منع الهواتف المحمولة أو التابلت

٤- مراعاة الوصول في الوقت المحدد وعدم التأخر عن موعد بدء الامتحان لأكثر من 15 دقيقة إلا بعذر مقبول لرئيس اللجنة

٥- منع سماعات البلوتوث

٦- منع الغش والتخاطب مع الغير يعرضك لإلغاء الامتحان

٧- تسليم كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية إلى الملاحظ بد بيد بعد انتهاء وقت الامتحان

٨- انتبه مخالفة التعليمات سوف تتعرض للمسألة القانونية



وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.

وقد وجه الدكتور رضا حجازى بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبنائنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه السادة المراقبين بضرورة التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما أكد الدكتور رضا حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديرى المديريات سيأتى فى ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.