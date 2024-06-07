نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تطلق فيديو استرشادي لطلاب الثانوية حول أهم التعليمات المتبعة قبل الامتحان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشادي تحت عنوان "تعليمنا مستقبلنا" حول التعليمات التي يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.



ويتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من اجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان والتي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا https://www.facebook.com/share/v/Bg96axeNHwEdzjYU/?mibextid=WC7FNe