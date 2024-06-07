شاهد.. الخدمات المقدمة لحجاج القرعة مع وصول آخر فوج إلى المدينة المنورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 04:29 مساءً - استقبلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية آخر أفواج حجاج القرعة وسط تيسيرات مقدمه لهم طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.

وصباح اليوم أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية اليوم الجمعة، وصول آخر فوج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، بواقع 397 حاجا، مشيرا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد استمرار بعثة القرعة في تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لافتا إلى أنه تم اليوم تفويج نحو 900 حاج، وتسكينهم بفنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف، فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا، حتى يوم الثلاثاء المقبل.