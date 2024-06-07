نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح د. عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار دور وزارة الأوقاف بالعناية بشئون المساجد وعمارتها وإحيائها بالمقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية وتهيئتها للراكعين والساجدين، وفي ضوء ما يتم من إعمار وبناء حضاري عظيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستفتتح مديرية أوقاف القاهرة قبل نهاية شهر يونيه الجاري بإذن الله تعالى أول إدارة للدعوة بها، ودعم هذه الإدارة بنخبة من الأئمة المتميزين للقيام بواجبهم ودورهم الدعوي وإمامة المصلين في المساجد التي يتم افتتاحها بها.