الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 05:26 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أخر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بقيام آخر مُستقلاً دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم (عاطل "لديه معلومات جنائية " - ومقيم بدائرة القسم).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمحل سكنه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.