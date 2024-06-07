نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل لغة الجسد لـ "نتنياهو".. شخصية نرجسية مرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لدية ابتسامة مزيفة كثير ما تظهر في لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين

مع استمرار المعركة في غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، تبرز معركة أخرى لا تقل أهمية إنها معركة الصورة، التي تُصنع غالبًا لإيصال رسائل محددة، لكن تصل أحيانًا رسائل غير مقصودة، ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، وخاصة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كثرت الظهور الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم حرص نتنياهو وفريقه الإعلامي على رسم صورة له في هذا الظهور المتكرر، إلا أن هناك جوانب لا يمكن التحكم فيها، فـ "لغة الجسد" تكشف أحيانًا ما لا يُعبّر عنه اللسان.

وقالت "رغدة السعيد" الباحثة في لغة الجسد فى تصريحات خاصة للفجر، أن لغة الجسد الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" متصقة للغاية مع حديثه السياسي، وذلك فى العديد من اللقاءات التى ظهر فيها منذ بدء الحرب على غزة، مؤكدة أن تلك الدرجة من التوازن بين لغة الجسد والحديث المغلوط، تؤكد أنه شخص مريض بـ النرجسية المرضية، مشيرةً إلى أن استخدام اليدين أثناء الخطابات واللقاءات يدل على التأكيد على الرأي للمشاهدين والحاضرين إلى جانب أساليب النقر على الطاولة أثناء الحديث، والتي غالبًا ما يستخدمها "نتنياهو"، ويرجع ذلك شعور دفين داخل الشخص بأن الحاضرين قد لا يصدقون الحديث والمعلومات التى يدلي بها أمامهم وكذلك كي يظهر الحزم في موقفه.

وأشارت أن الشخصية النرجسية المرضية معروفة أيضًا باسم اضطراب الشخصية النرجسية، هي حالة نفسية تتميز بنمط دائم من الشعور بالعظمة في الخيال أو في السلوك الفعلي، والحاجة المفرطة للإعجاب، وقلة التعاطف مع الآخرين، ويُصنف هذا الاضطراب ضمن اضطرابات الشخصية في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، ولعل من أبرز السمات الرئيسية لتلك الشخصية الشعور بالعظمة ويعتقد الأفراد النرجسيون أنهم مميزون وفريدون وأنهم يستحقون معاملة خاصة ويرون أنفسهم متفوقين على الآخرين وغالبًا ما يبالغون في إنجازاتهم وقدراتهم والشعور بأحقيتهم لديهم توقعات غير منطقية للمعاملة الخاصة وامتثال الآخرين لرغباتهم.

وأشارت "رغدة السعيد" أن كثيرًا ما يستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الابتسامات المزيفة أثناء حديثه مع جنوده ومستشاريه وهي ابتسامات غير حقيقية ولا كونها لا تظهر عضلات ما تحت العين في لغة الجسد، ولكنها توحي للمشاهد والمتلقي أن الأمور مطمئنة، ولكنها في النهاية ابتسامة حذرة يريد بها أن يظهر بمظهر شخص ودود ولطيف وكثيرًا ما يستخدمها في لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

ونوهت الباحثة في لغة الجسد، أن من بين علامات إصابة "نتنياهو" بـ النرجسية المرضية هو جبهته كونها تكشف عن جميع انفعالاته بشكل غير إرادي ومعظمها يتسم بالغضب، إلا أن تواصله مع الجمهور في لقاءاته التي ظهر فيها، تشير أنه مدرب جيدًا على استخدام لغة الجسد، وخصوصًا التواصل بالعين مع المتلقين، ليضفي صدقًا على حديثه المنمق، إلا أن جبهته تفضحه في كثير من الأحيان وتكشف عن عوار شخصيته النرجسية المرضية.

وأكدت "رغدة السعيد" أنه على الرغم التدريب العالي الذي خضع له رئيس الوزراء الإسرائيلي في لغة الجسد والتي كثيرًا ما يطبقها في اللقاءات التي يعقدها مع مسؤولين حكوميين، إلا أنه دائما ما يظهر منها ما يشير إلى القوة والسلطة التي يتمتع بها أو يحاول أن يظهرها للشخصيات الواقفة أمامه ومنها وقوفه المنتصب وتمايله بدرجة بسيطة للأمام ليوحي بالاهتمام، إلى جانب حركة رأسه أثناء حديث الآخرين له، مشيرةً إلى علامات لغة الجسد كثيرة إلا أنه دائمًا ما يظهر ما يجعله شخصًا يتمتع بسلطة ونفوذ وقوة، وربما المبالغة في إظهار شئ مرارًا وتكرارًا دليل على ضعف الحجة والواقع.

وذكرت "رغدة السعيد"، أن لغة الجسد تمثل 93% من إيصال الرسالة، و55% من الحركات والإيماءات، و38% من نبرة الصوت والتنغيم ، لذلك نجد عند تحليل لغة جسد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نجده يستخدم نبرة صوت حادة وحازمة ليطغي على حديث الآخرين أو المعترضين أو المشككين، وكثيرًا ما تستخدم تلك النبرة الحادة كفزاعة ترهب المستمعين خاصةً إذا كانوا معارضين لسلطته ونفوذه.