بوتين: روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 06:36 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024، وروسيا ليست بحاجة لإجراء تجارب نووية الآن، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف،أكد أن بلاده لن تكشف أبدا عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكان بوتين قد أشار - خلال اجتماع نظمته وكالة تاس، مع ممثلي وكالات أنباء دولية كبرى على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي - أن بايدن وجه له رسالة، وأنه كان هناك رد مكتوب عليها أيضا من جانبه، وأكد أنه من أجل وقف القتال في أوكرانيا، يجب على الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى كييف.