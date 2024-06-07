عاجل: حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية.. تفاصيل الطقس اليوم وغدًا وتوقعات الأسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية.. تفاصيل الطقس اليوم وغداً وتوقعات الأسبوع

مصر تحت تأثير موجة حارة قاسية: تفاصيل الطقس اليوم وغدًا وتوقعات الأسبوع.. تُواصل موجة شديدة الحرارة سيطرتها على كافة أنحاء مصر،حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها اليوم الجمعة 7 يونيو. وتُشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم سيكون:

شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

حارًا على السواحل الشمالية.

مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

معتدلًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد اليوم نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 31 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 46 درجة مئوية.

توقعات الطقس غدًا



وغدًا السبت،تُتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد،بينما سيكون حارًا على السواحل الشمالية.

وسيسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء،مع ظهور شبورة مائية خفيفة على بعض المناطق.

وتُشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة،بمقدار 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما من المتوقع أن تشهد بعض المناطق شبورة مائية خفيفة صباحًا،ونشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

تفاصيل الطقس المتوقعة في القاهرة والإسكندرية خلال الأسبوع

القاهرة:

السبت 8 يونيو: شديد الحرارة نهارًا (41 درجة)، مائل للحرارة ليلًا (26 درجة).

الأحد 9 يونيو: شديد الحرارة نهارًا (40 درجة)، مائل للحرارة ليلًا (25 درجة).

الإثنين 10 يونيو: شديد الحرارة نهارًا (40 درجة)، مائل للحرارة ليلًا (25 درجة).

الثلاثاء 11 يونيو: شديد الحرارة نهارًا (39 درجة)، مائل للحرارة ليلًا (24 درجة).

الأربعاء 12 يونيو: شديد الحرارة نهارًا (38 درجة)، مائل للحرارة ليلًا (24 درجة).

الخميس 13 يونيو: شديد الحرارة نهارًا (37 درجة)، مائل للحرارة ليلًا (23 درجة).

الجمعة 14 يونيو: شديد الحرارة نهارًا (36 درجة)، مائل للحرارة ليلًا (23 درجة).

الإسكندرية:

السبت 8 يونيو: حار نهارًا (31 درجة)، معتدل ليلًا (21 درجة).

الأحد 9 يونيو: حار نهارًا (30 درجة)، معتدل ليلًا (20 درجة).

الإثنين 10 يونيو: حار نهارًا (30 درجة)، معتدل ليلًا (20 درجة).

الثلاثاء 11 يونيو: حار نهارًا (29 درجة)، معتدل ليلًا (20 درجة).

الأربعاء 12 يونيو: حار نهارًا (28 درجة)، معتدل ليلًا (19 درجة).

الخميس 13 يونيو: حار نهارًا (27 درجة)، معتدل ليلًا (19 درجة).

الجمعة 14 يونيو: حار نهارًا (26 درجة)، معتدل ليلًا (18 درجة).

نصائح هامة للوقاية من الموجه الحارة



ونتيجة لهذه الموجة الحارة،تُنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع النصائح التالية: