نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة نقاشية بجامعة أسوان لتعزيز صادرات التكتلات الإنتاجية في جنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور لؤي سعدالدين نائب رئيس جامعة أسوان وبمشاركة رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء أركان حرب شريف صالح والنائبة سها سعيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية، تم تنظيم حلقة نقاشية لتعزيز صادرات أسوان ومحافظات جنوب صعيد مصر

وفي إطار السعي لتعزيز التصدير من محافظة أسوان لكونها من أكثر المحافظات ذات إمكانات تصديرية وقابلية للانفتاح على الأسواق العالمية وسعيًا لدعم جهود الدولة في العمل لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد وتكاملًا مع رؤية مصر 2030، تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "حلول لسياسات تعزز صادرات التكتلات الإنتاجية لمحافظة أسوان" لتقديم مقترحات لسياسات مستدامة لدعم القدرة التنافسية للتكتلات الإنتاجية لمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد على الوصول لأسواق دولية أكثر ربحية وذلك بمشاركة اللواء أركان حرب اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بالإضافة إلى صناع القرار بالدولة وعلى رأسهم النائبة سها سعيد وكيل لجنة السياحة في مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية والمهندس محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ والنائب أحمد الجندي وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ والنائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والدكتور عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري واللواء أركان حرب المهندس خالد كمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته، وممثلين من منظمات دولية ومحلية متخصصة في القطاع التنموي بمصر وعلى رأسهم الأستاذة حنان دويدار مديرة مؤسسة دروسوس السويسرية مكتب مصر بالإضافة إلى رؤساء المجالس التصديرية للأغذية والصناعات اليدوية.

وأشاد الدكتور أيمن عثمان في كلمته بثمار الفعالية وأعرب عن أهمية دور البحث العلمي في وضع خطط تنموية للمحافظة، كما أكد أن جامعة أسوان تلعب دورًا محوريًا في دفع التنمية المستدامة لمحافظات صعيد مصر وأن حاضنة أعمال مسار الموجودة على حرم الجامعة ساهمت بشكل كبير في تعزيز روح ريادة الأعمال بالمحافظة.

وتأتي الحلقة النقاشية في إطار إعداد دراسة تهدف إلى تقديم حلول مستدامة ومقترحات لسياسات تساهم في تنمية التكتلات الإنتاجية بمحافظة أسوان وقدرة منتجاتها على الوصول إلى أسواق أكثر ربحية وتعزيز القطاع السياحي وتنمية قدرة أصحاب المشروعات الناشئة على جذب استثمارات تساهم في النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل لائقة لشباب محافظة أسوان وجنوب صعيد مصر وبالأخص في التكتلات الإنتاجية الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية، والأسماك، والمنتجات الحرفية.



وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع مسار الذي يتم تنفيذه في محافظة أسوان بتمويل من مؤسسة دروسوس، والذي تم إطلاقه في عام 2018 في قلب صعيد مصر، بهدف تعزيز الاقتصاد الابتكاري المحلي في محافظات الصعيد (أسوان، وقنا، وأسيوط) في قطاعات الأعمال الزراعية وإدارة المخلفات، والصناعات الإبداعية. وذلك من خلال تنفيذ منهجية تنمية التكتلات الإنتاجية التي تعتمد على تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء من خلال برامج احتضان وتدريبات بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني، وبناء روابط بين التكتلات الإنتاجية بصعيد مصر والأسواق المحلية والدولية ودعم أصحاب المشروعات الناشئة في محافظة أسوان وجنوب صعيد مصر. ويتم تيسير ذلك من خلال الشراكة مع جامعات أسوان وأسيوط وجنوب الوادي ومراكز تطوير الأعمال وحاضنات الأعمال الموجودة فيهم.