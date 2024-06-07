الليلة.. فريد زهران يدلى بشهادته عن ثورة 30 يونيو مع "الباز" على "إكسترا نيوز"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 07:33 مساءً - يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة ، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في لقاء خاص ببرنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز.

ويدلي فريد زهران بشهادته عن ثورة 30 يونيو وتلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، وكيف استطاعت ثورة 30 يونيو إنقاذ مصر والمصريين. ويوثق "الباز" في الموسم السابع من برنامج "الشاهد" شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن. ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يومياً على شاشة اكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشر مساء.