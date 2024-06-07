بعد قليل.. نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

أحمد جودة - القاهرة - بعد قليل .. نتيجة الإبتدائية و الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

طلاب الأزهر ينتظرون إعلان نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية 2024.. يُخيّم الترقب والانتظار على طلاب وطالبات الأزهر الشريف،مع اقتراب موعد إعلان نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024.

وتشير مصادر رسمية إلى أن النتائج ستُعلن خلال الساعات القليلة القادمة،عبر بوابة الأزهر الإلكترونية،وذلك باستخدام رقم الجلوس والاسم.

وقد أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،أن تصحيح الامتحانات قد انتهى،وأن اللجان الفنية تعمل حاليًا على مراجعة النتائج والتأكد من دقتها.

التفاصيل عن نتائج الأزهر

عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية: 185908 طالب وطالب.

عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية: 178014 طالب وطالبة.

رابط إعلان النتائج: https://www.azhar.eg/



خطوات الحصول على نتيجة الأزهر الشريف

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية https://www.azhar.eg/splash.html

اختر خدمات الأزهر الشريف.

اختر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أدخل رقم الجلوس.

اضغط على عرض النتيجة.

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 حال اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

أعلن الأزهر الشريف عن توزيع درجات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024، وذلك كما يلي:

المجموع الكلي: 550 درجة، موزعة على الترمين الأول والثاني.

الترم الأول: 275 درجة.

الترم الثاني: 275 درجة.

وتتوزع درجات كل مادة على النحو التالي: