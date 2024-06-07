القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تحاصر القرية السويدية واشتباكات برفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 09:32 مساءً - أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار عمليات القصفة الإسرائيلي واستمرار ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وأضاف "أبو كويك"، خلال مداخلة لفقرة "الحرب على غزة" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على محور صلاح الدين ووصول الآليات الإسرائيلية إلى أقصى الجنوب الغربي لقطاع غزة وتحديدا عند شارع الرشيد، وتمكنها من إطلاق النار باتجاه ما يعرف بـ"دوار العلم" التى باتت منطقة عسكرية شبه مغلقة بفعل السيطرة الإسرائيلية.

ونوه إلى أن هناك منطقة تسمى "القرية السويدية" هذه المنطقة لم يطلب من قاطنيها النزوح أو المغادرة من قبل جيش الاحتلال، وفوجئ بوصول الآليات إلى هناك وهم الآن محاصرون وتصل نداءات استغاثة لطواقم الدفاع المدني من أجل إجلائهم، وحينما توجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى هناك فؤجئت بإطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية الموجودة هناك.

كما سمع أصوات انفجارات تدوي بشكل كبير وسط مدينة رفح الفلسطينية، والاشتباكات تدور في منطقة "دوار العودة"، إضافة إلى الغارات العنيفة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية.