نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصحة» تنظم ورشة عمل لدعم مهارات الأطباء في علاج أمراض سوء التغذية بين الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية للأطباء من تخصص طب أطفال، تحت إشراف المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بعنوان «كيفية تشخيص وعلاج ومتابعة حالات سوء التغذية الحاد».

عقدت ورشة العمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول أبرز الحلول الحديثة للتصدي لأمراض سوء التغذية بين الأطفال، بحضور أطباء من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان).

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الورشة تُعد بمثابة منصة علمية هامة لدعم مهارات الأطباء للعمل على إجراء مسح شامل وتشخيص دقيق لحالات سوء التغذية الحاد، فضلًا عن تقديم العلاجات المناسبة ومتابعة تطور حالات المرضى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن التدريب يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، مما يسهم في تحسين معدلات الشفاء وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن سوء التغذية الحاد.

ًأوضحت الدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، أن هذه الورشة استمرت على مدار 5 أيام، مؤكدة حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان استمرار العملية التدريبية لأطباء المعهد القومي، وذلك بهدف رفع كفاءتهم والعمل على تقديم خدمة طبية ذات جودة.