البيت الأبيض: ننتظر رد حماس الرسمى على مقترح وقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال البيت الأبيض إنه ينتظر رد حركة حماس الرسمى على مقترح وقف إطلاق النار فى غزة، وفق خبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن زير الخارجية أنتوني بلينكن، سيسافر إلى مصر وإسرائيل والأردن وقطر الأسبوع المقبل، وزيارة بلينكن للمنطقة الأسبوع المقبل تستهدف مناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال جولته بالمنطقة أهمية قبول حماس الاقتراح المطروح على الطاولة المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.