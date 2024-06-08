بسام راضي يبحث جهود الإغاثة الإنسانية فى غزة مع مديرة برنامج الغذاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 09:31 صباحاً - التقى السفير بسام راضى، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، مع السيدة سيندى ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى WFP بمقر المنظمة، وذلك لاستمرار التشاور والتنسيق الوثيق حول جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل قطاع غزة.

هذا وقد حرصت السيدة ماكين خلال اللقاء على التعبير عن تقديرها للدور الحيوى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم جهود برنامج الــ WFP الإنسانية ودعم القيادة السياسية المصرية لجهود البرنامج في هذا الإطار، منوهة إلى أنها قد سبق وأن تشرفت بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً، وأنها تتابع عن كثب وبتقدير بالغ الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر للوساطة وصولاً إلى وقف إطلاق النار، الذى يعتبر أمر حتمى لوضع حد للمأساة الإنسانية في القطاع.