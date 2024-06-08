وزيرة خارجية إندونيسيا تستقبل السفير المصري في جاكرتا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 09:31 صباحاً - استقبلت السيدة ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا السفير/ياسر الشيمي، سفير مصر في جاكرتا، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد الوزير/ سامح شكري، وتناول اللقاء استعراض آخر التطورات اتصالا بقطاع غزة، وجهود تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع وتسوية القضية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

هذا وقد استعرض السفير المصرى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والذي يعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، ويستضيفه الأردن في البحر الميت يوم ١١ يونيو الجاري بهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجيستية ومختلف أنواع الدعم اللازم.

كما تناول اللقاء أيضا بحث عدد من ملفات التعاون بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.