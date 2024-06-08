نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد الجوية ليوم السبت 8 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم السبت 8 يونيو 2024.

يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

أما السواحل الشمالية فستشهد طقسًا حارًا. في الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة على معظم الأنحاء، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

التغير في درجات الحرارة

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، حيث ستتراوح قيم الانخفاض بين 3 و4 درجات مئوية في مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية

أفادت الهيئة بأن الرياح ستنشط على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: تتوقع الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى مترين، مع نشاط للرياح السطحية الشمالية الغربية.

البحر الأحمر: ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 39 25

العاصمة الإدارية 39 24

6 اكتوبر 39 24

بنهــــا 38 24

دمنهور 36 23

وادى النطرون 38 24

كفر الشيخ 37 23

المنصورة 38 23

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 24

طنطا 37 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 25

العريش 35 21

رفح 34 21

رأس سدر 40 26

نخل 40 17

كاترين 35 16

الطور 36 24

طابا 38 24

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 21

العلمين 31 21

مطروح 30 20

السلوم 31 20

سيوة 36 22

رأس غارب 41 28

الغردقة 41 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 41 28

شلاتين 38 27

حلايب 36 28

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 41 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 25

أسيوط 43 25

سوهاج 44 28

قنا 47 30

الأقصر 46 30

أسوان 48 32

الوادى الجديد 46 29

أبوسمبل 47 30