طلاب إعلام حلوان يروجون للسياحة المصرية بمجلة مبتكرة: ثلث العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام في جامعة حلوان، شعبة الصحافة، مشروع تخرجهم المتمثل في مجلة صحفية بعنوان "ثلث العالم". جاءت المجلة تحت إشراف الدكتورة هنادي غريب، بمساعدة الدكتور أحمد مراد، بهدف الترويج للسياحة المصرية وإبراز التراث العريق لمصر.

بدأت فكرة المجلة من رغبة الطلاب في تقديم مشروع تخرج مختلف يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع، خاصة في قطاع السياحة الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030. قادت المشروع الطالبة روان شريف بالتعاون مع زميلتيها إنجي وليد وسما سيد، بالإضافة إلى فريق من الطلاب الذين شملوا ميرنا جمال، عبدالله سامي، دنيا جمال، هنادي ناصر، باسمين عصام، محمد عادل، حمدي عماد، ملك فكري، مريم أحمد، داليا سعيد، فاتن عبدالرحمن، شهد خالد، محمود طارق، خالد الطيب، علي سعودي، هاجر فخري، محمد مدحت، ومنة حسام.

جال الفريق عبر مختلف محافظات مصر، حيث قاموا بتصوير جولات سياحية مميزة لأماكن تاريخية وأثرية متنوعة. ولم تقتصر زياراتهم على المواقع الشهيرة مثل الأهرامات والمتاحف، بل حرصوا على تسليط الضوء على أماكن أخرى قد لا تحظى باهتمام كاف من قبل السياح مثل رشيد، المنيا، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، الإسكندرية، وبور سعيد.

لم تقتصر جهود الفريق على التصوير فقط، بل سعوا إلى فتح حوارات هادفة مع مسؤولين من مختلف القطاعات ذات الصلة بالسياحة، مثل وزارة السياحة والآثار ومسؤولي التطوير في المحافظات المختلفة. هدفت هذه الحوارات إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع السياحة المصري، وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتنميته.

ومن بين المبادرات المبتكرة التي قدمها الفريق، كانت فكرة إنشاء متحف رياضي يضم بطولات النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، ليكون مزارًا سياحيًا لمحبي الرياضة من جميع أنحاء العالم. كما عمل الفريق على نشر سلسلة جولات مصورة لمتوسطي ومحدودي الدخل، تحت عنوان "ازاي تتفسح بأقل من 100 جنيه"، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على استكشاف جمال بلادهم بتكاليف منخفضة.

عبرت روان شريف، قائدة الفريق، عن شعورها بالفخر بهذا المشروع قائلة: "أردنا أن يكون مشروع تخرجنا مختلفًا ويترك بصمة حقيقية. فكرنا في فكرة المجلة نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حاليًا لتنمية قطاع السياحة ضمن رؤية مصر 2030. نسعى من خلال المجلة إلى الترويج للسياحة المصرية وإبراز التطورات التي تمت في هذا المجال، وكذلك إحياء تراثنا العريق."

ورغم التحديات التي واجهها الفريق خلال رحلتهم، مثل التوترات السياسية التي أثرت على تنقلاتهم وعملهم، وكذلك التكاليف العالية لرحلاتهم، إلا أن عزيمتهم لم تنكسر، بل زادتهم شغفًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم. يؤكد هذا المشروع على قدرة الشباب المصري على الابتكار والمساهمة في تنمية وطنهم، ويعد نموذجًا يُحتذى به في كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس يُسهم في تحسين المجتمع.

ختامًا، "ثلث العالم" ليس مجرد مجلة، بل هو جهد جماعي يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في قطاع السياحة المصرية، مستفيدين من التنوع الثقافي والتاريخي الغني الذي تتمتع به مصر. يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو مستقبل مشرق لصناعة السياحة في مصر.