حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 10:28 صباحاً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١ يونيو وحتى ٧ يونيو، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1 ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المُجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

(2 ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وناقش الاجتماع آليات تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وإجراء دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.

(3 شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون الفرنسية؛ لإطلاق برامج جديدة في إدارة الفنادق، والمنشآت السياحية، وإدارة السياحة التراثية، وينص الاتفاق على تقديم برنامج البكالوريوس المهني في إدارة الفنادق والمنشآت السياحية ويمنح درجة بكالوريوس دولية من جامعة باريس 1 بانتيون سوربون في 3 سنوات، حيث تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها توطين البرنامج في مصر والشرق الأوسط، ويعتمد هذا البرنامج على الدمج ما بين الدراسة النظرية والعملية، من خلال خبراء في المجال العملي من الأساتذة المصريين والفرنسيين بالتعاون مع كُبرى سلاسل الفنادق العالمية في مصر.

(4 شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني "CAISEC 24"، وأكد الوزير، حرص الوزارة على تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتزويد الطلاب بالمعارف اللازمة؛ لتعزيز وعيهم وتيسير استخدامهم الآمن للمعلومات، وتماشيًا مع ذلك، أطلقت الوزارة مُبادرة "تعليم عالٍ آمن رقميًا" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني؛ للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

(5 شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة إيفانسيتي (Aivancity) الفرنسية، وتتيح الاتقافية تقديم تسهيلات داعمة في عملية التعليم والتعلم، وتحديد برامج التدريب بشكل مشترك؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفر الاتفاقية أيضًا نموذج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يُمكن تنظيم فصول التبادل بين الطلاب، كما يُمكن تنظيم إقامات تبادلية بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الطرفين، فضلًا عن تضمن الاتفاقية مرصدًا للذكاء الاصطناعي، والذي يُناقش إنشاء مرصد للممارسات المسئولة للذكاء الاصطناعي في مصر، مما يُساهم في تطوير هذا المجال بشكل مُستدام.

(6 شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة إيفينيا سيدرياس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية، اجتماع المجلس المصري الأمريكي المُشترك للعلوم والتكنولوجيا، وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة لتعزيز الابتكار ودعم الأولويات الوطنية في سياسة العلوم والتكنولوجيا، واختتمت المُناقشات بالاتفاق على مواصلة دعم المشروعات والبرامج، مع التركيز على العلوم المُتقدمة والتكنولوجيا البازغة؛ لضمان مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.

(7 عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار الوزير إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي بالأنشطة الرياضية ونشر الوعي بأهميتها؛ يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، داعيًا الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية، موجهًا بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي في تنظيم الأنشطة الرياضية خلال فترة الإجازة الصيفية، والتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية في تنفيذ الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الدولي، ليس فقط على مستوى الأنشطة الأكاديمية، ولكن على مستوى الأنشطة الرياضية أيضًا.

(8 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2025، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم، وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

(9 استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/ فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، وناقش الاجتماع سُبل التوسع في برامج التعاون بين الجانبين، ومن بينها البرامج التي تقدمها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وزيادة فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابي، ودعم التعاون بين جامعة برلين التقنية بالجونة والهيئة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

(10 شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الاجتماع السنوي لشبكات الدول العربية للبحوث والتعليم ASREN والذي عُقد في مدينة الرباط بالمغرب، بمشاركة رفيعة المستوى من مُمثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية، وأشاد الحضور بالنجاح الذي حققته مصر في الآونة الأخيرة لدعم وجود بيئة مُشجعة ومُحفزة على التعلم والبحث العلمي والابتكار، وأكدوا على ضرورة العمل الجماعي واستثمار الخبرات المُكتسبة لدى مصر والتعاون لتطوير وإطلاق منصات للوصول الحر لمصادر البحث العلمي والتعليم إقليميًا، وإتاحتها من خلال شبكة الدول العربية للبحوث والتعليم.